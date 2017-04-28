محكمة تقضي ببراءة متهم من وضع جسم متفجر وتدينه بوضع جسم محاك للمتفجرات

2017-04-28 - 2:12 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية بسجن متهم 5 سنوت لوضعه جسماً محاكياً على شارع الاستقلال بمدينة عيسى وبرأته من الشروع في تفجير جسم حقيقي آخر وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 21 مايو/ أيار 2015، شرع وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين لكن القنبلة لم تنفجر، وقالت النيابة إن المتهم صنع وأحرز وآخرين مجهولين مفرقعات (النيتروسيليولوز وخليط البيروكلورات وخليط نترات البوتاسيوم) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه وضع وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.

وبحسب ما بين المحكمة فقد تم التعرف على المتهم عن طريق التدقيق في قاعدة بيانات الحمض النووي بمختبر البحث الجنائي والذي اتضح عنها بأنه مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من عينات البطارية والشريط اللاصق وشاحن اللابتوب وجميعها خاصة بالجسم الوهمي .

وبقرب الجسم الوهمي، وجدت قوات التدخل السريع خلال تمشيطها المنطقة، جسما حقيقيا قابلا للتفجير.

وثبت أن الجسم الوهمي عبارة عن سخان ماء أبيض اللون صغير الحجم وأسلاك كهربائية وشاحن لابتوب مع 3 بطاريات وشريط لاصق أما الجسم الحقيقي فهو عبارة عن طفاية حريق موصولة بهاتف نقال وشريط لاصق أحمر اللون و3 مصابيح وكرات معدنية.

وأدانت المحكمة المتهم بوضع الجسم الوهمي المحاكي للمتفجرات، لكنها قالت إن الأدلة على أنه هو من قام بوضع الجسم الحقيقي المتفجر، ومحاولة تفجيره، قاصرة، وتحطيها الشكوك والريبة، وعليه حكم ببراءته منها.