﻿نفط البحرين الخام يبلغ 50 دولاراً للبرميل

2017-04-29 - 2:48 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط البحرينية إن سعر نفط البحرين الخام المستخرج من حقل أبوسعفة بلغ 50 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية التي تشهد مقاومة شديدة بين العرض والطلب أدت إلى تذبذب الأسعار عن مستويات الخمسين دولارا.

وتصدر البحرين نحو 150 ألف برميل يومياً، وهي حصتها من حقل أبوسعفة، للأسواق العالمية، فيما انتاجها من حقل البحرين البري يضخ إلى مصفاة البحرين بابكو مباشرة لتكريره.

وتقتطع البحرين دولار واحدا لحساب احتياطي الأجيال المقبلة عن كل برميل تصدره إلى خارج البلاد بسعر يزيد عن 40 دولارا.

واصلت أسعار نفط نايمكس وخام برنت اتجاهها النزولي أمس، إذ أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية مستوى قياسيا للإمدادات في بقية أنحاء العالم، وهو ما ألقى بظلال من الشك على قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإمدادات وموازنة السوق.

وقال تجار إن خام غرب تكساس الوسيط تأثر بعد تقرير أصدره معهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من أمس الأول بشأن زيادة مخزونات الخام الأميركية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/ نيسان إلى 532.5 مليون برميل.

وتعهدت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، لكن باستثناء الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف السيطرة على تخمة المعروض المستمرة منذ أعوام ودعم الأسعار.

غير أن الأسعار ظلت متدنية خلال العام الجاري حيث واصلت المخزونات الأميركية الزيادة ووصلت إمدادات الوقود العالمية إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج.