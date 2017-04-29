لجنة تقويم المؤهلات سترفض الاعتراف بشهادات الملتحقين بـ«بعثات خارجية» دون موافقة الجهات المختصة

2017-04-29 - 2:52 م

مرآة البحرين: قال فوزي الجودر، رئيس لجنة تقويم المؤهلات، المسئولة عن الاعتراف بالشهادات الجامعية التي يحصل عليها الطلاب من الخارج، إن اللجنة لن تقبل معادلة مؤهلات الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة بالخارج عبر بعثات ومنح السفارات الأجنبية، إذا لم يكونوا قد حصلوا على هذه البعثات عن طريق وزارة الخارجية وبموافقة وزارة التربية، بحسب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، والذي يمنع قبول أي بعثات أو منح دراسية من سفارات الدول الأجنبية، عبر غير هذه القنوات.

وقال الجودر إن على كل طالب أن يراجع إدارة البعثات والملحقيات، وذلك للتحقق من عدم مخالفة البعثات والمنح التي حصلوا عليها من أي جهة كانت للقوانين والقرارات المنظمة للدراسة في الخارج، كما وجّه الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة بضرورة مراجعة قسم الإرشاد الجامعي وتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية، لكي يضمن الطالب معادلة مؤهّله في حال تخرّجه واستيفائه لشروط المعادلة.