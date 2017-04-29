«التعليم العالي» يحذّر الجامعات من ابتعاث منتسبيها للدراسة دون موافقته وموافقة الخارجية

2017-04-29 - 2:54 م

مرآة البحرين: في ثالث تعميم من نوعه تصدره الجهات الحكومية، شدّد الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ، على منع الجامعات والكليات الخاصة الخاضعة لإشرافه من ابتعاث أي منتسب لها دون موافقة مجلس التعليم العالي على أن تكون البعثة مرسلة من وزارة الخارجية، تنفيذا لتعميم رئيس مجلس الوزراء الأخير.

وحذّر الشويخ من اتخاذ إجراءات ضد أي مؤسسة تخالف ذلك، داعيا مؤسسات التعليم العالي ومنتسبيها إلى مراجعة مكتب الأمين العام لمجلس التعليم العالي للتأكد من استيفاء أي بعثة للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء قبل القبول بها والالتحاق ببرامجها.