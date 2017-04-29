تخفيض حكم 11 متهما بقضية شروع بقتل ضابط وشرطي بالدراز إلى السجن 10 سنوات وتأييد سجن الباقين 15 عاما

2017-04-29 - 3:00 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن 5 متهمين لمدة 15 سنة وتعديل عقوبة آخرين لمدة 10 سنوات، اتهموا بالشروع في قتل ضابط وشرطي بالدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، قضت بالسجن 15 سنة على جميع المتهمين الستة عشر.

وبحسب النيابة العامة فإن الواقعة تعود إلى 7 سبتمبر/ أيلول 2013 إذ قام المتهمون بحسب روايتها بأعمال شغب وتخريب بمنطقة الدراز فتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم وفور وصولهم قام الجناة بالهجوم عليهم بواسطة سلاح الشوزن محلي الصنع والزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديد فتعرض اثنان من رجال الأمن العام لإصابات من جراء الأعيرة النارية، وعلى إثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها التقارير الطبية للمجني عليهما وتقرير السلاح الناري المضبوط.