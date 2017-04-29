البحرين أمام الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة يوم الاثنين

2017-04-29 - 5:10 م

مرآة البحرين: تبدأ يوم الاثنين 1 مايو/ أيار المقبل المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف. وسيجرى فحص سجل البحرين للمرة الثالثة منذ إطلاق هذه الآلية من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل خلال اجتماع يبث مباشرة على شبكة الإنترنت. وكان قد أجري الاستعراض الدوري الشامل الأول الخاص بالبحرين في أبريل/ نيسان 2008 والاستعراض الدوري الشامل الثاني في مايو/ أيار 2012 عقب اندلاع موجة الأحداث والتي أقر فيها المجلس لأول مرة 176 توصية.

وتعد البحرين واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته القادمة التي تنعقد بين 1 و12 مايو/ أيار والتي ستحدِّد أيضاً بدء الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.

وسيرأس وفد البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري. يشار إلى أن ممثلي البلدان الثلاثة القائين بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض البحرين هم: كوبا وغانا واليابان.

ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على الوثائق المقدمة من 3 جهات: التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، وأخيرا المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن بين القضايا التي أثيرت في الوثائق المذكورة أعلاه هي: تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة، استخدام عقوبة الإعدام؛ الحق في محاكمة عادلة؛ مناقشة مزاعم التعذيب؛ تدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان؛ وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن وحالات حظر السفر؛ ضمان الحقوق في ما يتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير والرأي؛ حماية حرية الإعلام والصحافة عبر الإنترنت وعلى الأرض؛ رفض القومية وتدابير الاستبعاد؛ التمييز ومضايقة السكان من الشيعة، بما في ذلك التدابير المتخذة بحق المجتمعات والقادة من المعارضة؛ الخطوات لضمان المساواة في الحقوق للمرأة، خصوصاً في ما يتعلق بمنح الجنسية لأولادها؛ مناقشة حالات العنف والانتهاك والاستغلال التي يتعرض لها العمال المهاجرون والخطوات الضرورية لتعزيز الحماية القانونية لهم؛ بالإضافة إلى حالة الأشخاص عديمي الجنسية.

وتقوم آلية الاستعراض الدوري الشامل على المراجعة الدورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة مرة كل 4 سنوات. ومنذ انعقاد أولى اجتماعاتها في نيسان/ أبريل 2008، تم استعراض ملفات جميع الدول الأعضاء الـ 193 بالأمم المتحدة مرتين خلال الدورتين الأولى والثانية للاستعراض الدوري الشامل. وخلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، من المتوقع أن تتحدث الدول مجدداً عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة كانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني.

ومن المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التوصيات حول البحرين يوم 5 مايو/ أيار. وقد ترغب الدولة قيد الاستعراض التعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التي قدمت لها أثناء استعراض ملفها. وسيتم مشاركة التوصيات مع وسائل الإعلام مقدماً في نفس اليوم.

ويمكن متابعة البث الحي المباشر للدورة على الرابط التالي