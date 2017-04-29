الداخلية: العثور على جثة خليجي جنوبي المنامة

2017-04-29 - 5:14 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها عثرت على جثة خليجي (39 عاماً) إثر سقوطه من الطابق القاني بأحد المنازل في قرية النويدرات جنوبي العاصمة المنامة. وذكرت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن «المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية والجهات المختصة تتخذ اللازم».