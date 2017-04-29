82 رجل دين مقيم في بريطانيا يدعون البحرين إلى وقف محاكمة آية الله قاسم

2017-04-29 - 5:24 م

مرآة البحرين: أصدر 82 رجل دين مقيم في بريطانيا بياناً دعوا فيه حكومة البحرين إلى وقف محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز زعيم ديني للطائفة الشيعية في البلاد. وقالوا في بيان (29 أبريل/ نيسان 2017) إن قاسم «يعد من كبار أعلام ورموز الأمة الإسلامية لما يتمتع به من رتبة علمية عالية، وهو عالم رباني جليل متفان لصالح دينه وبلده وشعبه، وقد وظّف عمره الشريف في التعليم والوعظ والإرشاد، والدعوة إلى السلم الأهلي، ونبذ الكراهية بين أبناء الطوائف الإسلامية، وتجنب التحريض على سفك الدماء، وحفظ مصالح البلاد والعباد، ولسماحته مودة خاصة ومكانة عالية لدى مراجع الشيعة والحوزات العلمية لما يحوزه من صفات متعالية في السلوك والأخلاق والسيرة والعمل».

وأعربوا في البيان «عن أشدّ القلق على سماحته وندعو حكومة البحرين إلى وقف محاكمته، ونرى بأن المساس به يوجب ضررا كبيراً.

فيما يلي أسماء الموقعين على البيان:

1. آية الله الدكتور السيد فاضل الميلاني (إمام مركز الإمام الخوئي)

2. آية الله الدكتور الشيخ محمد صادق الكرباسي (رئيس المركز الحسيني للدراسات والبحوث)

3. آية الله الدكتور الشيخ محمد علي الشمالي (رئيس المركز الإسلامي بإنجلترا)

4. آية الله الشيخ علي العالمي (رئيس المجمع العالمي الإسلامي)

5. آية الله الشيخ ظفر عباس (إمام وخطيب جمعة وحماعة)

6. الدكتور السيد محمد الموسوي (رئيس الرابطة العالمية لأهل البيت)

7. الدكتور السيد علي رضا الرضوي (رئيس مجلس علماء الشيعة في أوروبا)

8. الشيخ حسن التريكي (إمام وخطيب دار الإسلام بلندن ووكيل المرجع آية الله العظمى الحائري)

9. السيد عبدالصاحب الخوئي (رئيس مؤسسات الإمام الخوئي)

10. الدكتور الشيخ محمد سعيد بهمن بور (إمام وخطيب جمعة)

11. السيد سعيد الخلخالي (مدير مركز الإمام علي بلندن)

12. الشيخ رشاد الأنصاري (إمام وخطيب ووكيل المرجع آية الله العظمى السيستاني)

13. الشيخ عبدالرحمن الحائري (رئيس مؤسسة الرسول الأعظم بلندن)

14. السيد فاضل بحرالعلوم (رئيس مركز الإمام الجواد)

15. الشيخ أبومحمد العطية (إمام وخطيب إسلامي)

16. الشيخ حاتم أبوديه (إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بلندن)

17. الشيخ عبدالحسن المسعود (رئيس جمعية أهل البيت)

18. الشيخ هيثم السهلاني (منسق جماعة العلماء المسلمين في بريطانيا)

19. السيد هاشم الماجد (إمام وخطيب إسلامي)

20. السيد تقي الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)

21. السيد هاشم شبر (إمام وخطيب إسلامي)

22. الشيخ زكي جعفر العلوي (رئيس مؤسسة الكرد الفيلية في بريطانيا)

23. سماحة السيد صلاح الجيزاني (رئيس رابطة علماء الدين في بريطانيا)

24. السيد غياث طعمة (إمام وخطيب إسلامي)

25. السيد محمد الطبطبائي (إمام وخطيب إسلامي)

26. السيد عباس النقوي (إمام وخطيب إسلامي)

27. السيد عبدالمنعم السوداني (إمام وخطيب إسلامي)

28. الشيخ وليد الخزاعي (إمام وخطيب إسلامي)

29. السيد حسن عباس رضوي (إمام وخطيب إسلامي)

30. الشيخ أيوب حسن (إمام وخطيب إسلامي)

31. الشيخ أحمد الكناني (إمام وخطيب إسلامي)

32. سماحة الشيخ أحمد حنيف (إمام وخطيب إسلامي)

33. الشيخ جعفر نجم (أمين سر مجلس علماء الشيعة في أوروبا)

34. السيد غلام شبير النقوي (إمام وخطيب إسلامي)

35. الشيخ إحسان العراقي (إمام وخطيب إسلامي)

36. سماحة الشيخ حسين الحلي (إمام وخطيب إسلامي)

37. الدكتور الشيخ عباس الإمامي (رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق)

38. الشيخ محمد حسن المعروفي (إمام وخطيب إسلامي)

39. الشيخ مشرّف الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)

40. السيد سلام القزويني (إمام وخطيب إسلامي)

41. السيد نياز الحسيني النقوي (إمام وخطيب إسلامي)

42. الشيخ شبير حسن علي (إمام وخطيب إسلامي)

43. السيد رضا حيدر الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)

44. السيد فداء الحسيني البخاري (إمام وخطيب إسلامي)

45. السيد نجم الحسن التقوي (إمام وخطيب إسلامي)

46. الشيخ أرشد الترابي (إمام وخطيب إسلامي)

47. الشيخ هادي العلي (إمام وخطيب إسلامي)

48. الشيخ مالك يعقوبي (إمام وخطيب إسلامي)

49. الشيخ جعفر المهدي (إمام وخطيب إسلامي)

50. الشيخ محمد اليزداني (إمام وخطيب إسلامي)

51. السيد دلاور الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)

52. الشيخ غلام حسين العديلي (إمام وخطيب إسلامي)

53. السيد سجاد محمد النقوي (إمام وخطيب إسلامي)

54. الشيخ فخرالدين حيات (إمام وخطيب إسلامي)

55. الشيخ أعظم الزهيري (إمام وخطيب إسلامي)

56. الشيخ سرفراز صفدر (إمام وخطيب إسلامي)

57. السيد علي عباس رضوي (إمام وخطيب إسلامي)

58. الشيخ أحمد النجفي (إمام وخطيب إسلامي)

59. الشيخ أختر الزينبي (إمام وخطيب إسلامي)

60. الشيخ قسور عباس (إمام وخطيب إسلامي)

61. الشيخ معظم القمي (إمام وخطيب إسلامي)

62. الشيخ غلام الشبيري (إمام وخطيب إسلامي)

63. الشيخ محمد حسن المعرفي (إمام وخطيب إسلامي)

64. الشيخ رضا حسين شاه (إمام وخطيب إسلامي)

65. الشيخ ظفر المالكي (إمام وخطيب إسلامي)

66. السيد أمير حسين النقوي (إمام وخطيب إسلامي)

67. السيد مجاهد عباس الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)

68. السيد مصدق حيدر التقوي (إمام وخطيب إسلامي)

69. السيد عمران الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)

70. السيد شبير الشيرازي (إمام وخطيب إسلامي)

71. السيد مقبول العلوي (إمام وخطيب إسلامي)

72. السيد نجم الحسيني النقوي (إمام وخطيب إسلامي)

73. السيد غالب الكاظمي (إمام وخطيب إسلامي)

74. السيد رضي عباس الراضي (إمام وخطيب إسلامي)

75. السيد عابد الحسيني الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)

76. السيد أمير الحسني (إمام وخطيب إسلامي)

77. السيد محسن العلوي (إمام وخطيب إسلامي)

78. السيد عباس العابدي (إمام وخطيب إسلامي)

79. السيد أزهر النقوي (إمام وخطيب إسلامي)

80. السيد عبداللطيف الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)

81. السيد أسرار الكاظمي (إمام وخطيب إسلامي)

82. السيد رضا حيدر الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)