﻿وكيل وزارة العمل: أجانب يتحكمون بالتوظيف عبر «الموارد البشرية» في «الخاص»

2017-04-30 - 11:22 ص

مرآة البحرين: أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، وجود مشكلة تحكم عمالة أجنبية وعبر وظيفة الموارد البشرية، في عملية التوظيف في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وقال في حوار موسع نشرته اليوم الأحد 30 أبريل 2017 صحيفة الوسط، إن «المتتبع يشعر أنهم موجودون 100 في المئة».

وعبر الحوار الذي يتزامن مع يوم العمال العالمي، والذي يصادف يوم الإثنين (1 مايو/ أيار 2017)، كشف الدوسري عن توجه الوزارة لاستهداف وظائف الموارد البشرية ومشرفي العمل، وذلك عبر بحرنتها، وعبر «تجميع الأفكار الخاصة بذلك، ورفعها للجهات المعنية تمهيداً لإقرارها».

ووصف الدوسري وظائف الموارد البشرية بأنها «العمود الفقري لأية مؤسسة، توفر ل ما لا يقل عن 25 ألف وظيفة، بأجور تتراوح في المؤسسسات الصغيرة فقط بين 400 إلى 500 دينار، كما أن من شأن بحرنتها تيسير عملية التوظيف علينا».

في الإطار ذاته، رد الدوسري على سؤال بشأن جهود الوزارة لتقليص الفجوة المتسعة بين العمالة الوطنية ونظيرتها الأجنبية، فقال بعد ان امتدح تجربتي السعودية والإمارات في تخصيص وظائف قطاعات معينة على المواطنين «بالنسبة لنا في وزارة العمل، فإن الوزير جميل حميدان لديه أفكار سترفع لمجلس الوزراء، وهي تقارب الافكار التي طرحتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات عن طريق وزارة العمل المعنية».