رفع رسوم خدمات المناولة والتخليص بميناء خليفة

2017-04-30 - 11:33 ص

مرآة البحرين: قال مصدر مسئول إن شركة «أي بي إم تيرمينالز» ستبدأ رفع عدد من رسوم الخدمات التي تقدمها في ميناء خليفة بن سلمان ابتداءً من شهر مايو/ أيار 2017.

وذكر المصدر المطلع أن الشركة حصلت على الموافقات بفرض هذه الرسوم من وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شئون الموانئ وذلك منذ فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه استدرك أن بعض هذه الرسوم انخفضت. وتنقسم العمليات في ميناء خليفة بن سلمان إلى 3 قطاعات رئيسية وهي عمليات مناولة الحاويات وعمليات مناولة البضائع العامة وعمليات استقبال السفن السياحية.