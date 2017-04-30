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رفع رسوم خدمات المناولة والتخليص بميناء خليفة
2017-04-30 - 11:33 ص
مرآة البحرين: قال مصدر مسئول إن شركة «أي بي إم تيرمينالز» ستبدأ رفع عدد من رسوم الخدمات التي تقدمها في ميناء خليفة بن سلمان ابتداءً من شهر مايو/ أيار 2017.
وذكر المصدر المطلع أن الشركة حصلت على الموافقات بفرض هذه الرسوم من وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شئون الموانئ وذلك منذ فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه استدرك أن بعض هذه الرسوم انخفضت. وتنقسم العمليات في ميناء خليفة بن سلمان إلى 3 قطاعات رئيسية وهي عمليات مناولة الحاويات وعمليات مناولة البضائع العامة وعمليات استقبال السفن السياحية.
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