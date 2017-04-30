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31 مايو للحكم بقضية حل جمعية وعد

2017-04-30 - 12:35 م

مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم الأحد 30 أبريل 2017) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، جلسة 31 مايو/ أيار 2017 للحكم بالدعوى المرفوعة من وزارة العدل، مطالبة بحل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) .

 

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