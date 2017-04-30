63 ألف وظيفة ذهبت للأجانب خلال 2016 مقابل 969 للبحرينيين

2017-04-30 - 1:22 م

مرآة البحرين: أظهرت إحصاءات حكومية رسمية أن غير البحرينيين حصلوا على 63286 وظيفة خلال العام 2016، مقابل 969 وظيفة فقط ذهبت الى صالح البحرينيين.

وكشف تقرير هيئة تنظيم سوق العمل، الذي اعلنه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، الذي يغطي مؤشرات الربع الرابع من العام 2016، أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 787,190 عاملًا مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 8.6 في المئة مقارنة بـ 725,113 عاملًا في ذات الفترة من العام 2015.

وارتفعت اعداد العمالة الأجنبية بنسبة 11.2 في المئة لتصل إلى 630,071 عاملًا أجنبيًا في ديسمبر 2016 مقارنة مع 566,785 عاملاً أجنبيًا في ذات الفترة من 2015، أما العمالة الوطنية بالقطاع الخاص خلال العام 2016، فبلغت ما عدده 102,167 مواطناً، مقارنة بعدد 101,198 مواطناً في ذات الفترة من العام 2015.

وبحسب التقرير، فإن متوسط الأجور للبحرينيين سجل ارتفاعًا بنسبة سنوية قدرها 1.4 في المئة ليصل إلى 519 دينارًا بالمقارنة مع 512 دينارًا في الربع نفسه من 2015، وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 400 دينار بزيادة سنوية قدرها 3.6 في المئة، بينما بلغ في القطاع العام 685 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8 في المئة.

كما أشارت البيانات الرسمية إلى استقرار نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار عند 37 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في «الخاص»، وكذلك بلوغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب 1,000 دينار فأكثر نسبة 27 في المئة من العاملين بالقطاع الخاص، إلى جانب تناقص نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن 250 دينارا إلى أقل من 9 في المئة، وأغلبهم الذين يعملون في رياض الأطفال أو بنظام العمل الجزئي.

يشار الى أن نسبة البطالة بين البحرينيين تبلغ 4.3 في المئة، وهي النسبة التي عاودت الارتفاع بعد أن انخفضت خلال العامين 2014 و2015، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية العام 2016، 8485 عاطلاً، وهو أكبر عدد من العاطلين عن العمل سجلته البحرين خلال الستة أعوام الأخيرة.