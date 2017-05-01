«جنيف»: المكسيك توصي البحرين بإلغاء قوانين سحب الجنسية

2017-05-01 - 12:08 م

مرآة البحرين: قدمت حكومة المكسيك عدداً من التوصيات لحكومة البحرين، بينها إلغاء قوانين سحب الجنسية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وطالبت المكسيك البحرين "باعتماد قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان خصوصا الناشطين على شبكة الإنترنت"، كما دعت إلى "حماية الأطفال من العقوبات البدنية".