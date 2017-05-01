«جنيف»: قطر تشيد بسياسات البحرين الحكيمة تجاه حقوق الإنسان

2017-05-01 - 12:21 م

مرآة البحرين: أشادت دولة قطر، بما أسمتها "السياسات الحكمية" لحكومة البحرين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وأوصت قطر البحرين بـ "تعزيز الخدمات الصحية للسجناء السياسيين"، كما دعتها إلى "اتخاذ التدابير الفعالة لنشر الوعي بالحقوق أثناء إنفاذ القانون".