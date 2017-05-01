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«جنيف»: نيوزلندا تطالب البحرين باحترام حقوق المشاركين في الأنشطة السياسية
2017-05-01 - 12:32 م
مرآة البحرين: طالبت نيوزلندا، حكومة البحرين باحترام حقوق كافة المجموعات المشاركة في الأنشطة السياسية.
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وأضافت "نوصي البحرين بإزالة العقبات أمام حرية التعبير والتجمع"، داعية إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الحقوقية.
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