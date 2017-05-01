«جنيف»: النرويج تطالب البحرين بإلغاء كافة أحكام الإعدام

2017-05-01 - 12:45 م

مرآة البحرين: طالب النرويج حكومة البحرين بإلغاء كافة أحكام الإعدام، وخصوصاً التي صدرت على خلفية أحداث 2011.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

ودعت النرويج أيضاً حكومة البحرين إلى "مساءلة مرتكبي جرائم التعذيب ومنتهكي حقوق الإنسان" التابعين للأجهزة الأمنية، مشددة على ضرورة الإفراج عن "كل الأشخاص الذين تم سجنهم بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان".