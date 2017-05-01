«جنيف»: واشنطن تنتقد بشدة البحرين وتطالبها بالتراجع عن حل الجمعيات السياسية وإجراء حوار سياسي ومصالحة

2017-05-01 - 12:51 م

مرآة البحرين (خاص): هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، حكومة البحرين وإجراءاتها الأخيرة ضد الأحزاب السياسية ورجال الدين الشيعة.

وخلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، للاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي، أسفت الولايات المتحدة من "تقييد حرية التجمع والحرية النقابية بما في ذلك تدابير ضد الأحزاب السياسية ورجال الدين الشيعة في البحرين، وتدابير منع السفر بحق الحقوقيين".

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها "لعدم ضمان المحاكمة العادلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب" مطالبة "بالحوار السياسي والمصالحة في البحرين ونوصي بإلغاء الأحكام ضد الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بسلمية، وإسقاط التهم عنهم".

ودعت واشنطن البحرين إلى "إلغاء القيود على حرية التجمع والحرية النقابية والسماح بمشاركة الأفراد في الأنشطة السياسية، والتراجع عن التدابير المتخذة ضد الوفاق ووعد وقبول زيارة المفوض السامي والمقررين الخاصين" مطالبة البحرين "بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري".