«جنيف»: البرتغال تطالب البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام ورفع حظر السفر عن النشطاء الحقوقيين

2017-05-01 - 12:57 م

مرآة البحرين (خاص): دعت دولة البرتغال، حكومة البحرين إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين، ورفع قيود السفر المفروضة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

ودعت البرتغال حكومة البحرين إلى "إلغاء عقوبة الإعدام، وتجميد التنفيذ، والمصادقة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية"، كما دعتها إلى "رفع حظر السفر عن النشطاء الحقوقيين ومواءمة قوانينها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب".