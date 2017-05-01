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«جنيف»: مونتينيغرو ترحب بدعوة للمفوض السامي لزيارة البحرين وتشدد على زيارة القرى الشيعية
2017-05-01 - 1:05 م
مرآة البحرين (خاص): رحبت دولة مونتينيغرو، بالدعوة الموجهة للمفوض السامي بالسماح لزيارة البحرين، داعية إلى أن تشمل الزيارة "القرى الشيعية".
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وأضافت "لا يوجد إلا تقدم محدود في مواجهة عملية التعذيب في البحرين، ونحن نعبر عن قلقنا مما ورد في تقرير المفوضية السامية عن البحرين من استمرار الاعتقالات وحال المعتقلين ووجود تعذيب في مراكز الاحتجاز".
ورحبت مونتينيغرو بدعوة المفوض السامي لزيارة البحرين، مشددة على ضرورة زيارة القرى الشيعية. كما أوصت بتجميد عقوبة الإعدام وضمان استقلالية مؤسسات حقوق الإنسان وحمايتها من الضغط.
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