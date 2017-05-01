«جنيف»: غانا تطالب البحرين بالقضاء على التمييز ضد الأغلبية الشيعية

2017-05-01 - 5:27 م

مرآة البحرين (خاص): طالبت دولة غانا، حكومة البحرين بالقضاء على التمييز الممارس ضد المواطنين من الأغلبية الشيعية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وقالت غانا "رغم قبول البحرين لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لكنها لم تقدم تعويضا لضحايا التمييز".

وأضافت "نوصي البحرين بالقضاء على كافة أشكال التمييز خصوصاً ضد الأغلبية الشيعية، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واعتماد آلية وقائية وطنية، والتصديق على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري واتفاقية حماية المهاجرين"