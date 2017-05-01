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«جنيف»: ألمانيا تطالب البحرين بالتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة
2017-05-01 - 5:30 م
مرآة البحرين (خاص): عبرت ألمانيا عن قلقها من منع البحرين للنشطاء الحقوقيين من السفر إلى جنيف للمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وقالت ألمانيا أنها قلقة "من تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين، وتقارير منع سفر الحقوقيين إلى جنيف"، موصية بتجميد عقوبة الإعدام والتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
ودعت ألمانيا البحرين بإلغاء جميع القوانين التي تحد من حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتعديل قوانين إسقاط الجنسية عن الأفراد.
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