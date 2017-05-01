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«جنيف»: غواتيمالا تطالب البحرين بدعوة المقررين الخاصين لزيارتها
2017-05-01 - 5:32 م
مرآة البحرين (خاص): طالبت دولة غاتيمالا حكومة البحرين بدعوة المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة لزيارته، ومنع التمييز الطائفي.
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وأوصت غواتيمالا البحرين بمنع التمييز بناء على الدين والمعتقد والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية المهاجرين واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة
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