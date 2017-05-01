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«جنيف»: العراق يوصي البحرين بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في 2012
2017-05-01 - 6:09 م
مرآة البحرين: طالبت جمهورية العراق، حكومة البحرين بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها في الجولة السابقة من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف عام 2012.
وقال مندوب العراق في مداخلة له اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي، أن العراق يوصي البحرين "باتخاذ تدابير لنشر ثقافة التعايش السلمي بما يضمن العدالة الاجتماعية".
وأضاف "نوصي البحرين على التعاون التام مع المقررين الخاصين بالأمم المتحدة".
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