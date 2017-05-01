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«جنيف»: الهند تطالب البحرين بتوجيه دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان لزيارة البلاد
2017-05-01 - 6:14 م
مرآة البحرين (خاص): طالبت جمهورية الهند، حكومة البحرين بتقديم دعوة مفتوحة للإجراءات الخاصة (الخبراء الأممين في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان) لزيارة البلاد.
وطالبت الهند في مداخلتها (الإثنين 1 مايو/أيار 2017) أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي، إلى اعتماد استراتيجية لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية العمال الأجانب في البحرين.
كما طالبت الهند، حكومة البحرين بتقديم توضيحات عن الإصلاحات التي تجري في سوق العمل.
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