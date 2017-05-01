«جنيف»: آيسلندا تطالب البحرين بالإفراج عن سجناء الرأي في البحرين

2017-05-01 - 6:17 م

مرآة البحرين (خاص): طالبت دولة آيسلندا حكومة البحرين بالوفاء بالتزاماتها الدولية، وعملية المصالحة الشاملة، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي الذين سجنوا بسبب حقهم في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وأعربت آيسلندا عن قلقها من "تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين خاصة تقييد حركة الحقوقيين والنشطاء" داعية البحرين إلى تمكين المنظمات الحقوقية لزيارة البلاد والعمل فيها دون قيود، والتعاون مع الإجراءات الخاصة مع مجلس حقوق الإنسان والسماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين.