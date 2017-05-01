«جنيف»: هندوراس تطالب البحرين بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية

2017-05-01 - 6:20 م

مرآة البحرين (خاص): طالبت دولة هندوراس حكومة البحرين إلى التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتوجيه دعوة مفتوحة لآليات حقوق الإنسان، بما فيها المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

كما دعت هندوراس البحرين إلى "اتخاذ تدابير للقضاء على كل أشكال التمييز خاصة على صعيد الدين والمعتقد".