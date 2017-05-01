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«جنيف»: إيرلندا قلقة من منع البحرين للحقوقيين من السفر للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان
2017-05-01 - 7:05 م
مرآة البحرين (خاص): عبرت إيرلندا عن قلقها الشديد من منع البحرين للنشطاء من السفر إلى جنيف للمشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً.
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
ودعت إيرلندا حكومة البحرين إلى "احترام الحرية النقابية والتجمع السلمي وعدم ملاحقة المواطنين بسس ممارسة هذه الحقوق، والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشددة على أن المجتمع المدني الحيوي يلعب دوراً في حماية حقوق الإنسان.
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