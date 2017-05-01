اقرأ النسخة الكاملة لتوصيات مندوبي الدول والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى البحرين خلال جلسة المراجعة الشاملة

عقدت في جنيف اليوم الاثنين جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في البحرين بمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وهي المرّة الثالثة التي يتم فيها مراجعة سجل البحرين منذ إقرار هذه الآلية. فيما يلي توصيات الدول الأعضاء وفقا للمداخلات التي قامت بتقديمها في غضون الجلسة:

الولايات المتحدة الأميركية:

أسفت لتقييد حرية التجمع والحرية النقابية بما في ذلك تدابير ضد الأحزاب السياسية ورجال الدين الشيعة.

أعربت عن القلق لعدم ضمان المحاكمة العادلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

أوصت بإلغاء الأحكام ضد الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بسلمية.

أوصت بإلغاء القيود على حرية التجمع والحرية النقابية والسماح بمشاركة الأفراد في الأنشطة السياسية.

أوصت البحرين بالتراجع عن التدابير المتخذة ضد الوفاق ووعد وقبول زيارة المفوض السامي والمقررين الخاصين.

ألمانيا:

عبرت عن القلق من تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين وتقارير منع سفر الحقوقيين إلى جنيف.

أوصت بتجميد عقوبة الإعدام والتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

أوصت البحرين بتعديل قانون إلغاء الجنسية عن الأفراد والقوانين التي تقيد حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

فرنسا:

أوصت بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام دون قيد أو شرط.

أوصت بضمان استقلال القضاء في البحرين والحق في المحاكمة العادلة.

فنلندا:

أملت أن تعود الحكومة لتجميد تنفيذ حكم الإعدام تمهيداً للإلغاء.

بريطانيا:

سجلت قلقها للجوء البحرين إلى الإعدام والحرمان من الجنسية.

بلجيكا:

اعتبرت أن حكومة البحرين لم تنفذ كل التوصيات التي قبلت بها خلال الاستعراض الدوري للعام 2012.

أعربت عن القلق إزاء التطورات الأخيرة خصوصاً استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام وسحب الجنسيات.

استراليا:

أعربت عن قلقها إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مواطنين بحرينيين في يناير 2017.

أوصت بتعليق عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها ومواءمة تشريعاتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أوصت بتعزيز حرية التعبير والتجمع في البحرين ومشاركة الجميع في العملية السياسية.

سويسرا:

كررت توصيتها الصادرة في 2012 لتكون دون أي تأخير في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

أوصت بالتحقيق في ادعاءات تعذيب الشبان الثلاثة الذين تم إعدامهم في يناير الماضي.

أوصت بالإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وإلغاء تجريم هذه الحقوق.

أسفت للتدابير الانتقامية من ممثلي المجتمع المدني خلال هذا الاستعراض والتي حالت دون مشاركتهم في هذه الجلسة.

السويد:

أوصت بحماية حق الحرية النقابية وحق التجمع وأن تتوقف عن حل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف هذه الأحكام وضمان أن تكون آليات المراقبة نزيهة ومستقلة.

انتقدت حل أكبر حزب سياسي في البحرين في 2016 وتأكيد المحكمة العليا على حل «الوفاق».

أعلنت أن هناك تقييدا للحرية النقابية في البحرين وحرية التجمع خاصة للشيعة.

أسبانيا:

أوصت بالتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي لم تنضم إليها بعد.

أوصت بتدريب قوى الأمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعدم استخدام العنف المفرط تجاه التظاهرات السلمية وفي مراكز الاحتجاز.

دعت البحرين لعدم تخويف الحقوقيين والصحفيين وممثلي المنظمات ورفع القيود عن حرية التعبير.

هولندا:

اعتبرت أنه من الضروري إلغاء أي قانون يحد من الحريات.

أعربت عن أسفها بشأن بطء التقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين منذ 2011.

دعت لإعادة النظر في القيود المفروضة على سفر ممثلي المنظمات.

لوكسمبورغ:

دانت تنفيذ البحرين لأحكام الإعدام في مطلع العام الجاري.

أوصت بتوقيف أحكام الإعدام ومكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتعذيب والتصديق على اتفاقية التعذيب.

أوصت باتخاذ تدابير مناسبة لحماية الحقوقيين و الصحفيين والمعارضين من أي تهديد أو انتقام.

ليتوانيا:

أوصت باعلان وقف العمل بعقوبة الإعدام.

إيطاليا:

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

إيرلندا:

أوصت البحرين باحترام الحرية النقابية والتجمع وعدم ملاحقة المواطنين بسبب ممارسة هذه الحقوق.

الإمارات العربية المتحدة:

أوصت بنشر مدونة سلوك رجال الشرطة للجمهور واتخاذ التدابير الفعالة لإعمال الحقوق المنصوص عليها بشأن ذوي الإعاقة.

أوغندا:

أوصت بالإسراع بتشريع قانون لمعالجة مشكلة عديمي الجنسية والتصديق على اتفاقية منظمة العمل بشأن العمال المنزليين

تركيا:

أوصت بزيادة أعداد النساء في المواقع القيادية وتساءلت عن التدابير المتخذة في هذا الشأن.

تونس:

تايلند:

العراق:

إيران:

أعربت عن قلقها إزاء الضغط على منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحل بعضها وسجن العلماء والمعارضين.

أعربت عن قلقها للملاحقة المستمرة للشيعة في البحرين وسحب جنسياتهم واعتقالهم قسرياً وحرمان بعض العلماء من الجنسية.

انتقدت القيود المفروضة على حركة المواطنين ومنع التظاهر في المنامة.

أوصت البحرين بالتنفيذ الكامل لتوصيات الاستعراض الدوري بما في ذلك الإفراج عن سجناء الرأي.

أندونيسيا:

الهند:

أيسلندا:

أعربت عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين خاصة تقييد حركة الحقوقيين والنشطاء.

أوصت بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الضمير الذين سجنوا لممارسة حقهم في حرية التظاهر والتجمع والتعبير.

أوصت بالتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والسماح للمقررين من زيارة البلاد دون قيود.

هندوراس:

غواتيمالا:

أوصت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية المهاجرين واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.

غانا:

أعربت عن قلقها بشأن قبول البحرين بتوصيات استعراض 2012 إلا أنها لم تقدم أي تعويض لضحايا التمييز.

أوصت بالقضاء على كافة أشكال التمييز خصوصاً ضد الأغلبية الشيعية.

أوصت بالتصديق على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري واتفاقية حماية المهاجرين.

النيبال:

ميانمار:

أوصت باتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونوصي بضمان مشاركة المرأة في الميادين السياسية.

النرويج:

أوصت بإلغاء كافة أحكام الإعدام ووضع تعليق على تنفيذ هذه العقوبة والتحقيق في كل ادعاءات التعذيب.

أوصت بالإفراج عن كل الأشخاص الذين تم سجنهم لمدافعتهم عن حقوق الإنسان.

نيوزلندا:

سلوفينيا:

أوصت بتحديد إطار زمني لتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق وتمكين المرأة البحرينية من نقل الجنسية لأطفالها.

سنغافورة:

سيراليون:

السنغال:

أوصت بمواصلة النهوض بالفئات المستضعفة لا سيما المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

كوريا:

مونتينيغرو:

رحبت بدعوة المفوض السامي لزيارة البحرين بما في ذلك القرى الشيعية.

أوصت بتجميد عقوبة الإعدام وضمان استقلالية مؤسسات حقوق الإنسان وحمايتها من الضغط.

البرتغال:

أوصت برفع قيود السفر عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومواءمة قوانينها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أوصت بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب.

الفلبين:

أوصت بزيادة الجهود لتمكين الأطفال الأجانب المولودين في البحرين من الحصول على الجنسية.

باكستان:

عمان:

أوصت بتطوير البرامج الصحية في مراكز الرعاية الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل لتتماشى مع كافة الأعمار.

أثيوبيا:

أوصت بالتصديق على المعاهدات الدولية والتفاعل مع المفوضية فيما يتعلق باتفاقيات التعاون.

أستونيا:

لاحظت أن البحرين لم تنفذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري للعام 2012 بشكل كامل.

أوصت بالإنهاء الفوري للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على المجتمع المدني.

أوصت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية روما والبروتوكول الأول والثاني للعهد الدولي.

مصر:

جيبوتي:

أوصت بمواصلة التعاون التقني مع المفوضية بما في ذلك التدريب جهات إنفاذ القانون.

الدنمارك:

عبرت عن القلق من الأوضاع المتردية لسجناء سجن جو المركزي في الأشهر القليلة الماضية.

أوصت بالإفراج عن المعتقلين تعسفاً بما في ذلك المواطن البحريني الدنماركي عبدالهادي الخواجة.

أوصت بوقف ممارسة إلغاء الجنسية ولاحظت أيضاً أن هناك عديمي جنسية لا حقوق لهم في البلاد.

التشيك:

أوصت بضمان مساءلة المتورطين في التعذيب وتعويض الضحايا والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

أوصت بضمان عدم إساءة استغلال قانون الإرهاب في ملاحقة المعارضين.

قبرص:

كوريا:

الصين:

تشيلي:

عبرت عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خاصة ما يتعلق بتقليص المساحة الديمقراطية والتضييق على المجتمع المدني.

عبرت عن القلق إزاء استمرار التعذيب وسوء المعاملة خاصة في مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين.

حثّت البحرين على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها بشكل كامل.

كندا:

أوصت برفع القيود المفروضة على تنظيم التظاهرات السلمية وإلغاء تجريم التظاهر وإزالة القيود على تكوين الجمعيات.

أوصت برفع القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب السياسية والتوقف عن حل الأحزاب المعارضة.

بلغاريا:

أوصت بالوقف الرسمي لعقوبة الإعدام والسماح بزيارة المقررين الخاصين.

بروناي:

البرازيل:

أوصت باتخاذ التدابير لمكافحة عدم التسامح والتمييز والتحريض على العنف على أساس الدين والمعتقد.

أوصت بضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب تتماشى مع التزامات البحرين الدولية.

أوصت البحرين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد.

بوتسوانا:

أوصت بتمكين المرأة البحرينية منح جنسيتها لأطفالها في حال تزوجت من زوج غير بحريني.

أعربت عن القلق الشديد بشأن تقييد الحريات الأساسية ومضايقة الشيعة وقمع الحقوقيين في البحرين.

أوصت باتخاذ التدابير للتمكين من التمتع بالمشاركة في الحياة السياسية.

أذربيجان:

النمسا:

دعت حكومة البحرين لتعزيز استقلالية مؤسسات حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بادعاءات التعذيب والاختفاء القسري.

دعت البحرين لإيقاف سحب الجنسية عن المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة في حال انعدام الجنسية.

أعربت عن قلقها من تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية في البحرين.

رأت أن وضع حقوق الإنسان بدأ يتدهور في البحرين وأعربت عن أسفها من تنفيذ عقوبة الإعدام.

أوصت بالسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البلاد.