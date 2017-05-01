"الوفاق" تطالب بإرجاع المفصولين ووقف التمييز وتحيي العمال البحرينيين والأجانب في عيدهم
2017-05-01 - 7:11 م
مرآة البحرين: وجهت جمعية الوفاق البحرينية تحية إلى كل العمال البحرينيين في يوم العمال العالمي، كما حيت كل العمال الأجانب الذين عملوا ويعملون في البحرين بهذه المناسبة.
وأكدت الوفاق في بيان لنائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي أن عمال البحرين بنوا البلاد وشيدوها وعمروها في كل المجالات وعلى كل المستويات بإخلاصهم وتفانيهم وجديتهم المعهودة وفطنتهم المشهودة وذكائهم المميز وحبهم الكبير للعمل والتعلم والتطور والانجاز.
وأشادت بمستوى التحمل والمسئولية الوطنية لدى العامل البحريني رغم قساوة الظروف والضغوط التي يتعرض لها جراء بعض السياسات الرسمية التي تحاصر العامل والموظف وأرباب العمل مالياً وادارياً في الإجراءات وظروف العمل والتوظيف والترقي سواء من التمييز أو الحرمان أو عدم توفر الظروف اللائقة أو محاولات الابتزاز وتسييس وطأفنة التوظيف والعمل وتوابعه.
وأكدت الوفاق على ضرورة زيادة رواتب الموظفين والعاملين البحرينيين وضرورة اعتماد الكفاءة في التوظيف وإبعاد العناصر غير الإنسانية في أولوية التوظيف والترقي كالولاء أو النسب أو غيرها.
وطالبت في ختام البيان بإرجاع كافة المفصولين إلى أعمالهم وإرجاع المهمشين إلى وظائفهم، مستنكرة منع مسيرات عيد العمال من قبل الجهات الرسمية.
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