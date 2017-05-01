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«جنيف»: لكسمبورغ تدين إعدام 3 نشطاء في البحرين
2017-05-01 - 7:29 م
مرآة البحرين (خاص): دانت دولة لكسمبورغ إقدام السلطات البحرينية على إعدام 3 نشطاء مطلع العام الحالي، مطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً، ومعتبرة أن المملكة الخليجية لا تزال تواجه تحديات كبيرة.
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وقالت لكسمبورغ أن على البحرين "اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الناشطين والصحافيين وعدم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد النشطاء الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
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