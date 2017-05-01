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«جنيف»: ليتوانيا تطالب بعدم سحب تراخيص الصحفيين بشكل اعتباطي في البحرين
2017-05-01 - 7:34 م
مرآة البحرين (خاص): طالبت دولة ليتوانيا، حكومة البحرين بالتوقف عن سحب تراخيص الصحفيين بشكل اعتباطي، والسماح لهم بمواصلة عملهم.
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
ودعت ليتوانيا للمزيد من الخطوات لضمان التعددية في الآراء داخل البحرين، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وإعلان وقف العمل بعقوبة الإعدام.
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