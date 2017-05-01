» أخبار

«جنيف»: إيطاليا تطالب بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

2017-05-01 - 7:36 م

مرآة البحرين (خاص): طالبت إيطاليا بمحاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وأوصت إيطاليا أيضاً بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus