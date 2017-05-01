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«جنيف»: إيطاليا تطالب بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين
2017-05-01 - 7:36 م
مرآة البحرين (خاص): طالبت إيطاليا بمحاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.
جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وأوصت إيطاليا أيضاً بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.
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