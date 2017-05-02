ملك البحرين يغادر إلى ماليزيا

2017-05-02 - 12:43 م

مرآة البحرين: غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الاثنين 1 مايو/أيار 2017) إلى ماليزيا، حيث التقى السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، ومسؤولين آخرين.

وأقام سلطان ماليزيا محمد الخامس مأدبة عشاء على شرف ضيفه، في القصر الوطني.

وفي سياق متصل التقى ملك البحرين، وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وعدداً من قادة الأسلحة في الجيش الماليزي.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن حمد بن عيسى أعرب عن تطلع بلاده لتوطيد التعاون مع ماليزيا في المجالات الدفاعية والعسكرية.