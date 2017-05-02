تعيين خليفة الفاضل أميناً عاماً للوطنية لحقوق الإنسان

2017-05-02 - 12:51 م

مرآة البحرين: أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تعيين خليفة علي الفاضل أميناً عاماً لها بالوكالة، وذلك اعتباراً من أمس الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، حيث تنصب مهماته في قيادة وتطوير عمل الأمانة العامة بما يتوافق مع استراتيجية وخطة عمل المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن الفاضل يمتلك "خبرة قانونية وحقوقية واسعة، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة القانون في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون الدولي مع مرتبة الشرف في الجامعة ذاتها، إضافة إلى شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين".