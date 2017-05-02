الأسود: ستبقى الأزمة لسنوات وسيستمر صمود الشعب لسنوات أطول

2017-05-02 - 1:08 م

مرآة البحرين: قال القيادي البارز في الوفاق علي الأسود أنه لن يكون هناك حل للأزمة في البلاد من دون إشراك كافة أطياف البلد في إدارة الدولة والبدء في عملية سياسية شاملة، مشدداً على أن الأزمة "ستبقى لسنوات وسيستمر صمود الشعب لسنوات أطول".

وسخر الأسود عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي، مما أسماها "الصحف المنتهية الصلاحية" التابعة للسلطة، والتي ادعت أن النظام انتصر في جنيف ودحض الادعاءات.

وأضاف "تعلم السلطة في البحرين وكتاب الصحف الصفراء أنّ واقع حقوق الإنسان في تراجع مع إلغاء هامش الحريات وسحب الجنسيات وسجن المطالبين بالديمقراطية".

وتابع "كما يعلم المراقبين في المجتمع الدولي عن حقيقة التراجع في وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال الأعوام الماضية" معتبرا أن "استمرار التضليل لا يحل المشكلة"، وأن الحل لا يتم "بتصريحات خاوية بل ببرامج عمل للحكومة وما نشهده حالياً هو تأجيل للأزمة وابتعاد السلطة عن الحوار".

وختم الأسود تغريداته بالقول "دون إشراك كافة أطياف البلد في إدارة الدولة ودون البدء في عملية سياسية شاملة ستبقى الأزمة في البحرين لسنوات وسيستمر صمود الشعب لسنوات أطول".