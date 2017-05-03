ملك البحرين سيغادر ماليزيا متجها إلى بروناي اليوم

2017-05-03 - 1:08 م

مرآة البحرين: قال الديوان الملكي إن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، سيتوجه اليوم الأربعاء 3 مايو/أيار 2017 إلى بروناي، في زيارة رسيمة يلتقي خلالها سلطان بروناي حاج حسن البلقية.

ويتواجد حاليا ملك البحرين في ماليزيا، التي التقى فيها مسؤولين على مدى يومين متتالين.