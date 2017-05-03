المعتقل سيد علوي لم يمكّن من لقاء عائلته أو محاميه منذ اعتقاله قبل أكثر من 6 أشهر

2017-05-03 - 1:11 م

مرآة البحرين: قالت عائلة السيد علوي حسين أن السلطات الأمنية البحرينية لازالت ترفض السماح لهم أو لمحامي السيد علوي بلقائه، منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وفي بيان للعائلة اليوم (الأربعاء 3 مايو/أيار 2017) حذرت العائلة من أن لا أحد لديه علم بالحالة الصحية أو النفسية لسيد علوي، الذي لم يجر اتصالاً بالعائلة منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وحملت العائلة في ختام بيانها، وزارة الداخلية متمثلة ووزير الداخلية سلامة السيد علوي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.