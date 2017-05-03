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الجيش يجري رماية بالذخيرة الحية اليوم حتى الرابعة عصرا في "هير شتية"
2017-05-03 - 1:12 م
مرآة البحرين: قالت قوة دفاع البحرين بأنها ستُجري رماية بالذخيرة الحية يقوم بها سلاح البحرية الملكي البحريني بمنطقة «هير شتية» اليوم الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017) من الساعة التاسعة صباحاُ ولغاية الرابعة مساءً.
وذكرت القيادة أنها تود أن تلفت انتباه كل من يعنيهم الأمر من المواطنين والمقيمين ومن يهمهم الأمر، للإبتعاد عن منطقة الرماية أعلاه حفاظاً على سلامتهم.
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