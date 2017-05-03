علماء البحرين: أي حكم يصدر ضد آية الله قاسم باطل ليس له أي قيمة قانونية ويجب مقاومته شعبيا

2017-05-03 - 1:23 م

مرآة البحرين: قال علماء البحرين إن أي حكم سيصدر في الجلسة المقبلة من محاكمة الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، هو حكم "باطل ليس له أي قيمة قانونية، ويجب مقاومته شعبياً وإعلان رفضه".

وأضاف علماء البحرين في بيان لهم (الأربعاء 3 مايو/أيار 2017) إن الموقف الشرعي الذي أعلنته المرجعية الدينية بالدفاع إلى حد الموت عن آية الله قاسم "قائم متوثب"، معتبرين أن استهداف آية الله قاسم على خلفية أداء فريضة الخمس "استهداف سافر للوجود الديني لمكون أصيل من مكونات الوطن".

وأكدوا أن إسقاط جنسية آية الله قاسم "استهداف للهوية الوطنية لكل مواطن ينتمي لتراب هذه الأرض، فالقضية قضية كل مؤمن غيور على دينه، وكل مواطن وفيٍّ لوطنه".