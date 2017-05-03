علماء البحرين: أي حكم يصدر ضد آية الله قاسم باطل ليس له أي قيمة قانونية ويجب مقاومته شعبيا
2017-05-03 - 1:23 م
مرآة البحرين: قال علماء البحرين إن أي حكم سيصدر في الجلسة المقبلة من محاكمة الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، هو حكم "باطل ليس له أي قيمة قانونية، ويجب مقاومته شعبياً وإعلان رفضه".
وأضاف علماء البحرين في بيان لهم (الأربعاء 3 مايو/أيار 2017) إن الموقف الشرعي الذي أعلنته المرجعية الدينية بالدفاع إلى حد الموت عن آية الله قاسم "قائم متوثب"، معتبرين أن استهداف آية الله قاسم على خلفية أداء فريضة الخمس "استهداف سافر للوجود الديني لمكون أصيل من مكونات الوطن".
وأكدوا أن إسقاط جنسية آية الله قاسم "استهداف للهوية الوطنية لكل مواطن ينتمي لتراب هذه الأرض، فالقضية قضية كل مؤمن غيور على دينه، وكل مواطن وفيٍّ لوطنه".
🔴 علماء البحرين: الموقف الشرعي المعلن من المرجعية بالدفاع إلى حدّ الموت عن آية الله قاسم قائمٌ متوثب، والأرواح على الأكف في سبيل الدفاع عن الدين والقيادة الربانية... . بسم الله الرحمن الرحيم . (وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) الأنفال - 62 . الأرواح على الأكف في سبيل الدفاع عن الدين والقيادة الربانية، وإن الموقف الشرعي الذي أعلنته المرجعية الدينية بالدفاع إلى حدّ الموت عن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه) قائمٌ متوثب؛ فإن استهداف سماحته ومحاكمته على خلفية أداء فريضة الخمس الشرعية هو استهداف سافر للوجود الديني لمكون أصيل من مكونات الوطن، وإن اسقاط جنسية سماحته هو استهداف للهوية الوطنية لكل مواطن ينتمي لتراب هذه الأرض، فالقضية قضية كل مؤمن غيور على دينه، وكل مواطن وفيٍّ لوطنه. . إن أيّ حكم يصدر من هذه المحاكمة الباطلة للمذهب فهو باطلٌ ليس له أي قيمة قانونية ولا دستورية ولا وطنية ولا دينية، ويجب مقاومته شعبيًا وإعلان رفضه. . وهنا ندعو الشعب الكريم للتضرع إلى الله سبحانه ليدرأ عن وطننا العزيز شر المفسدين وكيد المعتدين، وذلك بإقامة صلاة الإستغاثة بالحجة في ليلة الجمعة القادمة. . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . 🔻علماء البحرين . 6 شعبان 1438هـ . 3 مايو 2017م
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