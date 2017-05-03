» الخليج
ولي ولي العهد السعودي يقول الهجوم البري السعودي باليمن سيسبب خسائر كبيرة
2017-05-03 - 1:33 م
مرآة البحرين (رويترز): قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء إن السعودية قادرة على شن هجوم بري في اليمن لسحق خصومها الحوثيين المتحالفين مع إيران لكن الخسائر ستكون فادحة على الجانبين.
وأضاف الأمير محمد الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية أن قرار السعودية شن حملة عسكرية لإنهاء سيطرة الحوثيين على مساحات من الأراضي في اليمن في 2015 كان ضروريا لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.
وأضاف أن الرياض لا يمكنها إجراء حوار مع إيران بسبب ما وصفها بأنها "أيدولوجية متطرفة" للجمهورية الإسلامية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-03ولي ولي العهد السعودي لا يرى فرصة للحوار مع إيران
- 2017-05-03المحكمة الدستورية بالكويت تقضي بصحة انتخابات البرلمان
- 2017-04-2998 % من رواد السينما في البحرين سعوديون… ورئيس هيئة الترفيه: السينما ستعود إلى السعودية ولكن لا أعرف متى!
- 2017-04-28ترامب منتقدا الرياض لأول مرة منذ توليه الرئاسة: أمريكا تخسر أموالا طائلة في الدفاع عن السعودية
- 2017-04-26أ ف ب: مراسلون بلا حدود تحذر من أن حرية الصحافة في العالم "مهددة أكثر من أي وقت مضى"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus