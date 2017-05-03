ولي ولي العهد السعودي يقول الهجوم البري السعودي باليمن سيسبب خسائر كبيرة

2017-05-03 - 1:33 م

مرآة البحرين (رويترز): قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء إن السعودية قادرة على شن هجوم بري في اليمن لسحق خصومها الحوثيين المتحالفين مع إيران لكن الخسائر ستكون فادحة على الجانبين.

وأضاف الأمير محمد الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية أن قرار السعودية شن حملة عسكرية لإنهاء سيطرة الحوثيين على مساحات من الأراضي في اليمن في 2015 كان ضروريا لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

وأضاف أن الرياض لا يمكنها إجراء حوار مع إيران بسبب ما وصفها بأنها "أيدولوجية متطرفة" للجمهورية الإسلامية.