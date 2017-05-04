2017-05-04 - 11:18 ص

مرآة البحرين: ألغت هيئة تنظيم سوق العمل ترخيص عمل مكتب استقدام أيدٍ عاملة، بعدما أسفرت عمليات التحقيق عن وجود عدد من المخالفات الجسيمة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه بعد التحقيق مع أحد المكاتب الذي نشر إعلاناً ترويجياً على شبكة التواصل الاجتماعي جائزته الفوز بعاملة منزلية أجنبية، تم التواصل مع المكتب المعني والتحقيق معه، وقد أسفرت عمليات التحقيق عن رصد عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي تتمثل في التستر التجاري، إعاقة عمل مفتشي الهيئة وعدم السماح لهم بأداء مهماتهم، إلى جانب نشر الإعلان الترويجي المخالف والذي يحتوي على شبهة الاتجار بالأشخاص.

وأضافت الهيئة «وعلى ضوء ذلك، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية بإلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي».