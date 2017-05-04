الداخلية تقول أن المعتقل حسين أبوحمد يحصل على الرعاية الطبية اللازمة في الحوض الجاف
2017-05-04 - 11:58 ص
مرآة البحرين: نفت وزارة الداخلية ما ذكرته عائلة المعتقل حسين جعفر عبدالله أبوحمد (21 عاماً)، من أن ابنهم لا يحصل على أدويته في سجن الحوض الجاف.
وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في ردِّها إن جميع النزلاء في المراكز التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، ومن بينهم النزيل المذكور (حسين أبوحمد)، يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
وأضافت أنه بعد فحص الملف الصحي للنزيل المذكور، تبيَّن حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، وانتظام مراجعاته الطبية داخل وخارج عيادات المركز، والتي بلغت أكثر من 93 مراجعة طبية، مع انتظام صرف الدواء المخصص له.
عائلة المعتقل حسين أبوحمد تطالب بتمكينه من تلقي أدويته في سجن الحوض الجاف
طالب عائلة الشاب حسين جعفر عبدالله أبوحمد البالغ من العمر 21 عاماً، الجهات المعنية بمركز الإصلاح والتأهيل في الحوض الجاف، بالسماح لابنها بتلقي أدويته، التي أوصى الطبيب في مستشفى السلمانية بإعطائها له، بعد إجرائه عملية في معدته.المزيد 24 ابريل
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