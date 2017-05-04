الداخلية: السماح للمعتقل بحضور مراسم عزاء الأقارب يعتمد على وضعية النزيل وأمن منطقة العزاء

2017-05-04 - 12:09 م

مرآة البحرين: قال ممثل وزارة الداخلية في جلسة النواب أمس الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017): إن «السماح للمحكومين بالخروج من مركز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم الجنازة والعزاء في حالة وفاة الأقارب معمول به، لكن القانون حدد الضوابط التي يتم على أساسها الحصول على الموافقة من مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، منها حالة ووضعية النزيل الأمنية، وكذلك أمن المنطقة التي فيها مراسم الجنازة أو العزاء».

وذكر ممثل وزارة الداخلية ان «الأمر يعتبر سلطة تقديرية للمؤسسة بحسب الوضع الأمني».

جاء ذلك خلال مناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014، بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل. وقد وافق عليه المجلس بإحالته للحكومة.

وجاءت الصيغة المعدلة على النحو الآتي: المادة (27) بإضافة فقرة ثانية: تنظم إدارة المركز اجتماعات ومجالس دورية للوعظ والإرشاد الديني بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية لترفيه النزلاء روحياً وعقائدياً بشكل معتدل وسليم، مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل بعد انتهاء مدة العقوبة. والمادة (41) فقرة ثالثة: ويجوز لإدارة المؤسسة تنسيق وقت الزيارة ليشمل اتباع جنازة المتوفى أو حضور مراسم العزاء.