البحرين ستفتح سفارة لها في ماليزيا خلال شهرين

2017-05-04 - 12:23 م

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة أن بلاده ستفتتح سفارة لها في ماليزيا خلال الشهرين القادمين.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك (الأربعاء 3 مايو/أيار 2017) مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين أنه بناء على توجيهات الملك سيتم فتح سفارة البحرين في ماليزيا وذلك لتعزيز دور العلاقات البحرينية الماليزية ولخدمة مصالح المواطنين.

وأردف أن هناك فريقاً فنياً من الوزارة سيبحث سبل اتباع الإجراءات لفتح السفارة خلال الشهرين القادمين، مشيراً إلى أن البلدين متساويان من حيث التعايش والانفتاح والتسامح الديني.