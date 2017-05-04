السجن 10 سنوات لمتهم و5 سنوات لعشرة آخرين بتهمة ضرب شاب بالدراز لأنه مخبر

2017-05-04 - 12:27 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن بالسجن 10 سنوات متهماً وبالسجن 5 سنوات على 10 آخرين «لم يتموا الثامنة عشر» بتهمة تعذيب شاب توجه لكراج بالدراز لتصليح سيارة صديقه، وعندما شاهد تجمعاً بالقرب من منزل الشيخ عيسى قاسم يهمون بصلاة العشاء انضم إليهم، وبعد انتهاء الصلاة شاهده المتهمون يقوم بتصوير التجمع، فاستدرجوه لسطح أحد المنازل وقاموا بإجباره على الاعتراف بأنه مخبر للشرطة، وألقوا به بالقرب من مكتب البريد بعد أن سرقوا هاتفه وحطموا زجاج السيارة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 19 أغسطس/ آب 2016، ألحقوا عمداً ألماً جسدياً شديداً بالمجني عليه، ونتج عن تعرضه لإصابات متفرقة والذي كان تحت سيطرتهم، بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه قام به، بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بمعلومات.

وقالت المحكمة ، إنها أخذت 10 متهمين بقسط من الرأفة كونهم لم يتموا 18 عاماً بسجنهم 5 سنوات بينما عاقبت المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات.

وتزعم السلطات أن شخصاً تعرض للاعتداء بمنطقة الدراز، وتوجد به إصابات متفرقة في جسده، فتم نقله إلى مستشفى السلمانية، وقرر المجني عليه أنه ضُرب من قبل مجموعة أشخاص في يوم الواقعة بعد اتهامه بأنه «مُخبر».

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات".