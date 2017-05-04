ضحية جديدة لحرب اليمن .. موت جميلة ابنة السبعة أعوام

2017-05-04 - 12:40 م

مرآة البحرين (رويترز): بعينيها الغائرتين شبه المغمضتين كانت جميلة علي عبده تبدو بالفعل وكأنها في سبات الموت خلال 12 يوما قضتها في عنبر علاج حالات سوء التغذية بمستشفى الحديدة في اليمن.

ويوم الثلاثاء لف أقارب جميلة ابنة السبعة أعوام جثمانها النحيل في كفن لونه أخضر زاه خليق بطفولتها وواروها الثرى وهم ينتحبون.

زجت الحرب الدائرة منذ عامين بين تحالف عسكري تقوده السعودية وحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران باليمن الذي كان بالفعل أفقر دول العالم العربي في أزمة إنسانية عميقة.

فقد عمت الفوضى المخصصات العامة للرعاية الصحية وتسبب القصف في إعطاب الطرق والجسور المستخدمة في نقل السلع الأساسية.

كانت جميلة تعاني من ديدان عجز الأطباء في قريتها النائية عن علاجها ولم تستطع أسرتها تحمل نفقات نقلها لتلقي الرعاية المتخصصة في العاصمة صنعاء.

وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بوقت قصير وقف والدها علي يتحسر عليها ويقول "حالتها ظلت تتدهور في العامين الماضيين... وفي كل مرة كنا نذهب إلى المستشفى كانوا يقولون لنا إن عندها ديدان وبكتريا. ولم نستطع الذهاب لأي مكان. فنحن فقراء ولا نستطيع الذهاب لصنعاء أو أي مكان آخر".

وحتى قبل الحرب كان أهل القرية، الواقعة في سهول شديدة الحرارة تنتشر يها أشجار النخيل على ساحل اليمن على البحر الأحمر، يجدون صعوبة في الحصول على المياه النظيفة والغذاء والدواء.

والآن تسببت آلاف الغارات الجوية التي قادتها السعودية والمعارك في مختلف أنحاء البلاد في انهيار الاقتصاد اليمني الهش والضغط على الإمدادات الغذائية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن طفلا دون الخامسة في اليمن يموت كل عشر دقائق تقريبا من أسباب يمكن الوقاية منها مثل الجوع والمرض وسوء الصرف الصحي أو نقص الرعاية الصحية.

كما حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من "تجويع جيل كامل وإصابته بإعاقات."

وتقدر منظمات المساعدات الإنسانية أن حوالي 17 مليونا من بين سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة يعانون من غياب الأمن الغذائي وأن حوالي سبعة ملايين لا يعرفون أين يحصلون على وجبتهم التالية.

وبعد زيارة لليمن ندد رئيس مجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند بالأطراف المتحاربة والقوى الأجنبية لتقاعسها عن إنهاء الوضع الذي وصفه بأنه "كارثة يمكن منعها من صنع الإنسان من الألف إلى الياء".