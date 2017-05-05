السجن 5 سنوات لمتهم قام بركل ولكم شرطي في الدير

2017-05-05 - 10:30 ص

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، متهماً (20 سنة) حضورياً اعتبارياً لمدة 5 سنوات بقضية ضرب ملازم أول.

وأدانت المتهم لأنه في 1 سبتمبر/ أيلول 2015 اعتدى على سلامة أحد منتسبي الأمن العام وهو ملازم أول وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه لمدة تزيد على العشرين يوماً.

وتزعم السلطات أنه في 1 سبتمبر 2015 وعلى إثر تلقي بلاغ لمركز الشرطة عن وجود شجار بين عدة أشخاص عند نحو الساعة السابعة والنصف مساءً بمنطقة الدير بمحافظة المحرق وتعرض أحدهم لثلاث طعنات بسكين، قام النقيب بالتحري حول الواقعة ليتوصل للجناة فقام بالتوجه إليهم برفقة الشاهد الثالث ملازم أول، فالتقى بالمتهم وقام بإعلامه بهويته ومأموريته فتفاجأ بقيام المتهم بلكمه على وجهه ودفعه؛ مما أدى إلى سقوطه أرضاً وباشره بالركل على أنحاء متفرقة من جسده وألحق به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فتدخل الشاهد الثاني ملازم أول وسيطر على المتهم وثبته.