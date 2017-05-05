البلديات: حاويات جمع الملابس حجبت الرؤية وتسببت في بعض الحوادث المرورية

2017-05-05 - 10:33 ص

مرآة البحرين: قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أنه «نظراً لمخالفة حاويات جمع الملابس قانون اشغال الطريق، وما ترتب عليها من حجب للرؤية عن بعض التقاطعات وتسببها في عدد من الحوادث المرورية وانتشارها بشكل يؤثر على المنظر العام، نرى عدم ملاءمة الترخيص لهذه الحاويات، وعليه تتعذر الموافقة على قرار المجلس».

كلام الوزير جاء رداً على مقترح من مجلس بلدي الشمالية بتوفير اشتراطات لتنظيم مواقع وعدد حاويات جمع الملابس واللوازم المستعملة.

من جهتها، علقت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية، لمياء الفضالة، بأن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفذ القرارات التي تصدرها الجهات ذات الاختصاص، وفي حال رغب المجلس في وضع اشتراطات ومعاير لتنظيم صناديق جمع الملابس للجمعيات الخيرية، عليه التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتالي تكون الوزارة مستعدة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرار»، مشيراً إلى أن «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سمحت بوضع هذه الصناديق في مقار الجمعيات الخيرية، وذلك بعد الكثير من المشكلات والملاحظات».