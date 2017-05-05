التحقيق الخاصة حققت مع 55 شرطيا منذ بداية العام بتهمة التعذيب وأحالت 4 منهم للمحاكمة

2017-05-05 - 10:36 ص

مرآة البحرين: صرح نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن الوحدة تلقت منذ بداية العام الجاري 53 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.

أما بشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المشار إليها فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 64 شاكياً و56 شاهداً فيما استجوبت 55 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 14 شاكياً للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم. كما أحالت 2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة للكشف عليهما لبيان عما إذا كانا يعانيان من ثمة آثار نفسية من عدمه.

هذا، وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال الفترة ذاتها فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في ثلاث قضايا متفرقة وانتهت إلى إحالة أربعة من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة، وطلبت معاقبتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير طبقاً للمواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 من قانون العقوبات. هذا، واستناداً إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها فقد أحالت اثنين آخرين من أعضاء قوات الأمن العام في قضيتين منفصلتين إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما لما ثبت في حقهما من تجاوزات ومخالفات لا ترقي لتقديمها للمحاكمة الجنائية.