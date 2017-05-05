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ملك البحرين يغادر بروناي متجهاً إلى تايلند
2017-05-05 - 10:38 ص
مرآة البحرين: غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الخميس 4 مايو/أيار 2017) بروناي، متجهاً إلى تايلند، وذلك في إطار جولة آسيوية.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن حمد بن عيسى أجرى مباحثات مع سلطان بروناي حاج حسن البلقية، تناولت "دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية".
وغادر ملك البحرين بروناي، متجهاً إلى تايلند حيث التقى فيها رئيس وزراء تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.
وقالت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء استعرض "مجمل العلاقات الوثيقة والمتنامية بين البلدين في شتى المجالات، والخطوات التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات الودية التي تنطلق من حرص قيادة البلدين على دفعها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأكبر من التعاون الثنائي".
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